Inflation in Deutschland weiter rückläufig

Die Inflation in Deutschland ist weiter auf dem Rückzug. Waren und Dienstleistungen kosteten im Oktober durchschnittlich um 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit August 2021, als dieselbe Teuerungsrate erreicht wurde. Befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von 4,0 Prozent gerechnet, nach 4,5 Prozent im September.

Die Inflation in der Eurozone war im September auf 4,3 Prozent zurückgegangen, nach 5,2 Prozent im August. Noch im Herbst 2022 war die Rate zeitweise über zehn Prozent gelegen. Für die am Dienstag anstehenden Inflationsdaten für Oktober erwarten Experten einen weiteren Rückgang auf 3,2 Prozent. (APA)

