Industriellenvereinigung in Niederösterreich warnt vor Deindustrialisierung

Die Industriellenvereinigung in Niederösterreich (IVNÖ) schlägt angesichts einer sich abzeichnenden Deindustrialisierung Alarm. Präsident Kari Ochsner appelliert an die Politik trotz „Superwahljahrs“ dringende, strukturelle Reformen anzugehen und keine „Wahlzuckerl“ zu verteilen. Ochsner legt einen 10-Punkte-Forderungskatalog vor. Es gehe um die Absicherung von Jobs, die Sicherstellung von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit und um die Auflösung eines „toxischen“ Cocktails.

Die Weltbank warnt vor einem Jahrzehnt der vertanen Chancen. Die heimische Industrie schrumpft bereits das zweite Jahr in Folge





