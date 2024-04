Induktionsherd, Ofen, Fernseher und Kühlschrank beschädigt

Ein Induktionsherd, ein Ofen, ein Fernseher und ein Kühlschrank wurden beschädigt. Nachdem er seine Ex-Freundin mit dem neuen Partner zufällig auf der Straße getroffen hatte, soll ein 38-Jähriger Dienstagabend die Wohnung der Frau in Wien-Der Mann leugnet, mit der Sachbeschädigung etwas zu tun zu haben. Jedoch als die 41-Jährige in die Wohnung kam, waren der Induktionsherd, der Ofen, der Fernseher und der Kühlschrank beschädigt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Wie der 38-Jährige in die Wohnung gekommen ist, ist unklar. Als die 41-Jährige nach Hause kam, sah sie die Verwüstung und holte die Polizei. Sie äußerte den Verdacht, dass es ihr Ex-Freund gewesen sein könnte, da er das verliebte Paar zuvor mit dem Umbringen bedroht hatte. Die Beamten trafen den 38-Jährigen in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest. In den Räumlichkeiten wurde auch Cannabis gefunden und sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt

