In Wien:17.000 Strafen für falsch abgestellte Leih-E-Scooter verhängt

Seit dem Inkrafttreten von Strafen für widerrechtlich abgestellte Leih-E-Scooter hat die Stadt Wien mehr als 17.000 derartiger Bußen verhängt. Das berichtete der ORF Wien am Dienstag auf seiner Internetpräsenz. Die Regeln traten am 19. Mai in Kraft, seither dürfen die Leih-Scooter von vier Anbietern nur mehr in fixen Anmiet- bzw. Abstellflächen, bei Fahrradständern oder auf der Parkspur abgestellt werden.

Umgekehrt dürfte das Weiterverrechnen an die Kundinnen und Kunden nicht so einfach sein. Laut Voi, dem einzigen Anbieter, der auf ORF Wien-Anfrage Zahlen nannte, hat von 2.800 Strafen bisher 375 an die Userinnen und User weitergereicht. Rund die Hälfte der Bußgelder wurde auch bezahlt.

