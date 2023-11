In voller Breite über die Petersbach-Brücke radeln

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:„Das ist einer von vielen Bausteinen in der Ertüchtigung des Perchtoldsdorfer Geh- und Radroutennetzes“, erklärte Vizebürgermeister & Verkehrsreferent Christian Apl von den Grünen.

Vor wenigen Wochen wurde der Geh- und Radweg auf der Südseite der Brücke bis zur B12 saniert, etwas verbreitert und „bei dieser Gelegenheit auch gleich entsiegelt“, ergänzte Apl. „Jetzt ist eben die Verbreiterung der Brücke an der Reihe, um auch dort einen ungehinderten Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Am Erscheinungsbild der Brücke wird sich dadurch nicht viel ändern.“ Auch die Bäume bleiben entgegen anders lautender Meldungen erhalten.

Die Petersbach-Radroute hält Apl für „eine wichtige Verbindung zur U6 nach Siebenhirten. Erfreulicherweise hat auch in Perchtoldsdorf der Alltagsradverkehr zugenommen und wird sicher noch weiter zulegen, was die Belastung durch den Kfz-Verkehr reduzieren wird“. headtopics.com

Für die Kritik der Bürgerliste, die „diesen absoluten Unsinn“ stoppen will und mit einer Fotomontage gegen das Projekt argumentiert, hat Apl nur wenig Verständnis: „Wir haben diese Maßnahme schon zweimal mehrheitlich beschlossen. Einmal im Gemeinderat am 24. März im Rahmen eines größeres Gesamtprojekts, welches dann aber in einem anderen Abschnitt abgeändert werden musste. Und zum zweiten Mal im Gemeindevorstand am 17. Oktober als Einzelprojekt.

