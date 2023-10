In Österreich schon 2 Millionen im Ausland Geborene

2022 hat in Österreich die Zahl der Zuzüge mit 261.900 Personen (2021: 101.700) einen Rekordwert erreicht. 55,6 der Menschen kamen aus Drittstaaten, 100.700 waren Angehörige anderer EU- bzw. EFTA-Staaten oder stammten aus Großbritannien.

Die am stärksten vertretenen Geburtsländer sind demnach Deutschland, Bosnien und Herzegowina und die Türkei. Der Anteil der Bevölkerung mit ausländischem Geburtsort an der Gesamtbevölkerung eines Bundeslandes war mit 39,3 Prozent in Wien am höchsten.778.500 Personen mit ausländischem Geburtsort, das entsprach 39,3 Prozent der Wiener Gesamtbevölkerung. 63,2 Prozent der im Ausland Geborenen stammten aus Drittstaaten.

Im Vorjahr betrug die Gesamtarbeitslosenquote österreichweit 6,3 Prozent. Auch hier waren Zuwanderer mit 9,1 Prozent häufiger betroffen als Inländer (5,4 Prozent). Beim Netto-Jahreseinkommen schneiden Migranten laut ÖIF ebenfalls schlechter ab. Während ein Österreicher unterm Strich im Mittel 29.254 Euro netto zur Verfügung hat, sind es bei Nicht-Österreichern nur 23.800 Euro.25.10.2023: Kampfhund ohne Maulkorb zerfleischt"Feni" auf Wiese. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Travis kauft Sechs-Millionen-Liebesnest für TaylorUm schlappe sechs Millionen Dollar kauft NFL-Star Travis Kelce nun ein Luxus-Anwesen, um Taylor Swift ungestört besser kennenzulernen. Weiterlesen ⮕

Höchstwert: Weltweit gibt es 114 Millionen FlüchtlingeMehr als die Hälfte der Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, überqueren nie eine Landesgrenze, erklärte das UNHCR mit. Weiterlesen ⮕

Neuer Höchstwert: 114 Millionen Flüchtlinge weltweitDer eskalierende Konflikt im Nahen Osten sei nicht der einzige, so der Leiter des UNO-Flüchtlingshochkommissariats. „Weltweit breiten sich zu viele Konflikte aus oder eskalieren.“ Weiterlesen ⮕

200 Millionen Euro: MCI-Neubau auf der Kippe, Land könnte heute Reißleine ziehenHeute fällt die Entscheidung, ob das neue Gebäude für die Hochschule in Innsbruck gebaut oder vorerst gestoppt wird. Zusätzliche Wünsche lösen einen Konflikt aus. Der Baukostenindex treibt die Kosten bereits auf 200 Mio. Euro. Weiterlesen ⮕

Hier in Wien sprudeln 1,8 Millionen Euro aus Brunnen150 Jahre Wiener Wasser: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig eröffneten nun den umstrittenen 'Luxusbrunnen'. Weiterlesen ⮕

Bankangestellte prellte Hypo Salzburg um acht Millionen EuroDie Staatsanwaltschaft Salzburg hat nun Anklage gegen eine ehemalige Mitarbeiterin der Hypo Salzburg erhoben, die das Unternehmen mit 151 erfundenen Krediten geprellt haben soll. Außerdem soll sie das Geld von 17 echten Kunden nicht veranlagt, sondern selbst eingesteckt haben. Weiterlesen ⮕