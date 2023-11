Impfungen und Desinformation

Kaum ein Thema ist so mit Desinformation verbunden wie Impfungen. Seit es sie gibt, werden Ängste davor geschürt. Heute entstehen die Schauermärchen in industriellem Maßstab, meist aus Profitgier.Dieses neumodische Zeug war Teufelswerk, keine Frage. Es hieß, dass Kinder plötzlich auf allen vieren krochen und wie die Kühe brüllten. Der Name sagte schon alles: Vakzination, abgeleitet vom lateinischen Wort „vacca“, also Kuh.

Die Gruselgeschichten betrafen eine Erfindung des britischen Arztes Edward Jenner. Dieser hatte 1796 eine Methode zur Bekämpfung der Pocken erprobt, einer Infektionskrankheit, die in Europa damals fast eine halbe Million Menschen pro Jahr tötete: Jenner entnahm einer Magd, die sich mit relativ harmlosen Kuhpocken angesteckt hatte, ein wenig Eiter und übertrug ihn auf einen acht Jahre alten Buben – in der Annahme, dieser sei nun immun gegen die echten Pocken. Es klappte. Was damals Vakzination hieß, nennen wir heute Impfun





