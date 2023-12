Immobilienfirmen der Signa vor Insolvenz

Die wichtigsten Immobilienfirmen der Signa, die Prime Selection AG und die Development Selection AG, sollen in den nächsten Tagen Insolvenz anmelden. Damit ist die Katastrophe im Herzen von René Benkos Imperium angekommen. Und die größte Firmenpleite in der Geschichte könnte sich weiter auswachsen.Die Signa hat einen Geldkreislaufzusammenbruch erlitten, jetzt muss sie am offenen Herzen notoperiert werden.

Wie profil und Süddeutsche Zeitung (SZ) exklusiv erfuhren, steht nun auch der Insolvenzantrag für die beiden größten und wichtigsten Unternehmen aus dem Signa-Universum kurz bevor: die Signa Prime Selection AG und die Signa Development Selection AG. Noch rauchen rund um den frischgebackenen Vorstand Erhard Grossnig die Köpfe, es wird gerechnet, welche Projekte sich noch auszahlen – und was man besser gestern als morgen loswerden sollte. Der Sanierer wurde erst vor wenigen Wochen als Vorstand der beiden Immobilien-AGs eingesetzt, nachdem man den CEO der beiden Gesellschaften,. Er soll sich an der Signa bereichert haben – er bestreitet alle Vorwürf





