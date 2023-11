Im Film findet man selten Frieden auf dem Friedhof

Es geht oft ganz und gar nicht friedlich zu auf Friedhöfen im Film. Zu sehr reizt die sakrale Aura des Zömeteriums zur Ruhestörung. Ein kleiner Motivkatalog des Leichenackers auf der Leinwand – vom Zombie-Nährboden bis hin zum Showdown-Schauplatz.

Ein Friedhof als Filmschauplatz? Das klingt zunächst nicht sehr stimmig. „Action!“ und ewige Ruhe gehen im Kopf schlecht zusammen – schweigende Gräber und Mausoleen entbehren schlichtweg der Lebendigkeit, die gute Drehorte auszeichnet.

Wohl ein Grund, warum Friedhöfe in Filmen und Serien wesentlich öfter vorkommen, als man meinen könnte – und zwar nicht nur in Gruselstreifen. Im Lauf der Zeit hat sich sogar eine Handvoll ästhetischer (Leit-)Motive rund um den Leinwand-Leichenacker herausgebildet. Ein kleiner Überblick.Es ist nicht von der Hand zu weisen: Das Begriffspaar Friedhof und Kino evoziert bei den meisten von uns in erster Linie Bilder aus dem visuellen Repertoire des Horrorfilms. headtopics.com

Ein Stück gebrochener, aber doch eminent versöhnlich ist die Soldatenfriedhof-Rahmensequenz von Steven Spielbergs Drama „Der Soldat James Ryan“, in der die Titelfigur am Grab ihres Retters von einer Vision – dem Kriegsfilm, den wir in der Folge sehen – heimgesucht wird.Freilich eignen sich Friedhöfe im Film vortrefflich zur fröhlichen Feier von Unfriedhöflichkeit – also zum frechen oder spannungsgeladenen Spiel mit der sakralen Aura des Orts.

