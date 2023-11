Ihre Kollegen erwiesen Polizeihündin Candy letzte Ehre

Knappe zehn Jahre hatte die deutsche Schäferhündin"Candy" Seite an Seite mit ihrem Polizisten-Herrchen gegen den Drogenhandel in der Stadt gekämpft.Seite an Seite mit ihrem Polizisten-Herrchen gegen den Drogenhandel in der US-Stadt Virginia Beach gekämpft. Am vergangenen Montag, 23. Oktober, haben die Gesetzeshüter der Stadt ihrem verdienstvollen Vierbeinerund rund 100 Kilo aufgespürten Drogen mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 900.

verstarb der treue Schäfer im Alter von elf Jahren nach einem kurzen aber heftigen Kampf gegen den Krebs.

Heidi Klum geht als Pfau - mit Ehemann Tom Kaulitz als EiHeidi Klum (50) macht auch diesmal ihrem Ruf als 'Queen of Halloween' alle Ehre. Weiterlesen ⮕

Junge Frau stahl in Sex-Shop Dessous für ihre ArbeitEine steirische Saunaclub-Angestellte entwendete erotische Unterwäsche um 29 Euro. Für das Ausreizen der Gesetze musste sie nun vor Gericht. Weiterlesen ⮕

Langenzersdorfer Künstler zeigten im Festsaal ihre WerkeMAGRAFOSKU - hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich die Ausstellung Malen, Grafik, Foto und Skulpturen der diesjährigen Herbstausstellung im Festsaal. Weiterlesen ⮕

Österreich zahlt 5.000 Euro an alle lebenden Opfer des HolocaustDamit will die Bundesregierung ihre Verantwortung gegenüber den Verfolgten des NS-Regimes zeigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu seinBitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden. Weiterlesen ⮕

Vertrauen in Banken: Österreicher vertrauen heimischen BankenInsbesondere die als heimisch wahrgenommenen Banken können ihre Vertrauenswerte behaupten, während ausländische Institute im Minus bleiben. Weiterlesen ⮕