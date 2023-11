'Ich hab gewonnen!' Marko enthüllt Verstappen-Wette

Der Niederländer holte den 16. Sieg der Saison, ist damit alleiniger Rekordhalter – bei noch drei ausständigen Rennen. Verstappen hatte komfortable 14 Sekunden Vorsprung auf Mercedes-Mann Lewis Hamilton, kontrollierte das Rennen zuvor nach Belieben.Davon war auch Red-Bull-Berater Marko bereits vor dem Rennen überzeugt und ließ sich sogar zu einer Wette mit Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase hinreißen.

"Der gute Start hat es Max ermöglicht, sein Ding durchzuziehen. Er hat das Rennen so kontrolliert, wie üblich. Die rote Flagge ist dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt für uns gekommen, ohne die Unterbrechung hätte unsere Dominanz noch größer sein können", ist Marko überzeugt.

Schon am kommenden Sonntag steht der Große Preis von Brasilien auf dem Programm, auch in Sao Paulo ist Verstappen neuerlich der haushohe Favorit auf den Rennsieg. Der 26-Jährige hält bei 51 Erfolgen und hat noch in dieser Saison die Chance, Sebastian Vettel in dieser Wertung einzuholen. Der Deutsche hat 53 Rennen gewonnen. headtopics.com

