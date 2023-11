ICE Hockey League:Graz 99ers gaben 2:0-Führung aus der Hand, gewannen aber in der Verlängerung

In den vergangenen Wochen hatten es die Graz 99ers häufig verpasst, nach einem Führungstor nachzulegen. Gegen den HC Pustertal ist dies aber gelungen, das Team von Trainer Johan Pennerborn ließ einem 1:0 nun auch erstmals in dieser Saison ein 2:0 folgen. Am Ende wurde dieser Zwei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand gegeben, nach 60 Minuten stand es 2:2. Den Extrapunkt sicherten sich die 99ers dank Ken Ograjensek.

Deutsche Bundesregierung bereitet Verlängerung der Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme vorDie deutsche Bundesregierung bereitet die Verlängerung der Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme um vier Monate vor, kann sich der dafür nötigen Zustimmung durch dieaber nicht sicher sein. In Summe geht es um bis zu 5,5 Mrd. Euro für 2024. Weiterlesen ⮕

Im Mietwagen: Seriendieb 'pendelte' von Deutschland nach GrazEin 38-jähriger Taschendieb hat sich für seine Beutezüge einen Mietwagen ausgeliehen und ist damit regelmäßig nach Graz gefahren. Der Mann sitzt nun in Haft. Weiterlesen ⮕

Fünfstellige Summe erbeutet:38-Jähriger fuhr für Taschendiebstähle von Deutschland nach GrazIn Deutschland gefasst werden konnte ein Taschendieb, der von Dezember 2022 bis Oktober 2023 in Graz eine fünfstellige Summe erbeutete. Weiterlesen ⮕

Joanneumring:In Graz startet rein pflanzliche Billa-Filiale in früheren Dekagramm-FlächenWas Wien kann, kann bald auch Graz: Schon am 9. November soll am Joanneumring eine „Billa Pflanzilla“-Filiale eröffnet werden. Weiterlesen ⮕

1,34 Millionen Euro :Flughafen Graz mit Corona-Klage erfolgreichBeteiligung der Messe zahlte sich für Flughafen Graz aus: Die Covid-19-Finanzierungsagentur musste nachträglich 1,34 Millionen nach Graz überweisen. Weiterlesen ⮕

Halloween: Ei auf Auto in Graz geworfen - Lenker raubt Jugendliche ausNach dem Eierwurf verfolgte der unbekannte Täter die drei 15-jährigen Grazer und bedrohte sie mit einem Messer. Weiterlesen ⮕