Hurrikan „Otis“ hinterlässt Verwüstung in Acapulco

Der Hurrikan „Otis“ hat in Acapulco eine Spur der Verwüstung hinterlassen. 27 Menschen sind tot, weitere werden vermisst, rund 80 Prozent der Hotels sind beschädigt. „Es ist eine Katastrophe, was geschehen ist“, so Präsident López Obrador.

Zehntausende Touristen sollen aus dem von Hurrikan „Otis“ verwüsteten Badeort Acapulco an der mexikanischen Pazifikküste ausgeflogen werden. Der Kontrollturm am internationalen Flughafen sei wieder funktionsfähig und erste Flugzeuge würden am Freitag in der Unglücksregion eintreffen, teilte die Regierung mit.

Über den Militärflughafen sollten darüber hinaus Lebensmittel und Trinkwasser in die Region gebracht werden. Präsident Andrés Manuel versprach der stark vom Tourismus abhängigen Region rasche Unterstützung. „Wir müssen Acapulco so schnell wie möglich wieder auf die Beine helfen“, sagte der Staatschef bei seiner täglichen Pressekonferenz.Unterdessen wurden die Aufräumarbeiten in Acapulco und den umliegenden Gemeinden fortgesetzt. headtopics.com

„Otis“ war als Hurrikan der höchsten Stufe 5 in der Nacht auf Mittwoch mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von fast 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern auf die Küste getroffen. In nur zwölf Stunden war er von einem Tropensturm zu einem extrem gefährlichen Hurrikan heraufgestuft worden. Über Land verlor er dann an Kraft und löste sich schließlich auf.

In nur zwölf Stunden war „Otis“ von einem Tropensturm zu einem extrem gefährlichen Hurrikan heraufgestuft worden.Der Sturm riss Fassaden von Häusern und ließ Fensterscheiben bersten. Strom, Telefon und Internet fielen großflächig aus. In Acapulco konnten sich viele Menschen nur zu Fuß durch die überschwemmten und von Trümmern blockierten Straßen fortbewegen. Auch in umliegenden Ortschaften richtete der Wirbelsturm schwere Schäden an. headtopics.com

