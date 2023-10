Hürden wieder mit Bravour genommen|br /

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:eim CSCN-C-Springreitturnier in Allhartsberger stellten sich drei Reiterinnen der UPSV Waidhofen der Herausforderung und holten dabei Top-Platzierungen.

Das Springreitturnier in Allhartsberg war für drei Reiterinnen aus Waidhofen wieder ein voller Erfolg. Magdalena Durstberger fuhr mit zwei Pferden des Reitstalls Tanzer zu diesem Turnier. Gemeinsam mit „Midsummer Sherlock“ startete sie in drei Bewerben. Über die 60cm-Hürden sowie im Bewerb 70cm Idealzeit schafften es die beiden jeweils ins vordere Mittelfeld. Auch im Stilspringen über 70 cm zeigte dieses Team eine solide Leistung. Mit ihrem Haflinger „Norbert MT“ versuchte sich Magdalena Durstberger ebenfalls in drei Bewerben.

Für Sophie Fischer und ihr Pony „Prinz“ startete das Turnier über 65cm Stilspringen nicht wie gewollt, dafür lief es dann in den Folgebewerben, 70cm Idealzeit und 70cm Stilspringen, umso besser. Reiterin und Pferd konnten Ritte in toller Zeit und mit sehr guten Wertungsnoten zeigen und freuten sich so über Platzierungen im vorderen Mittelfeld.Letztes Turnier für Duo headtopics.com

Langsenleher RapunzelMit ihrer „Rapunzel“ startete Helena Langsenlehner in Allhartsberg in das letzte gemeinsame Turnier. Beide starteten im Bewerb 70cm Stilspringen und freuten sich hier über einen tollen zweiten Platz.

Und auch im letzten gemeinsamen Turnier-Parcours konnten sie sich über eine tolle Leistung freuen. Für Helena Langsenlehner beginnen nun die Turniere mit einem anderen Pferd, während sich „Rapunzel“ auf eine ruhigere Zeit im heimischen Reitstall Tanzer freuen darf. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Sparpaket beim 'Standard': 25 Mitarbeiter beim AMS angemeldetLaut 'Horizont' wurden am Dienstag Maßnahmen bekanntgegeben. Weiterlesen ⮕

Beim Teutates! Neues Asterix-Abenteuer ist daAsterix und Obelix sind endlich wieder da. Ihr neuestes Abenteuer 'Die weiße Iris' spielt dieses Mal im gallischen Dorf: Majestix hat die Krise! Weiterlesen ⮕

Langau: Es geht weiter beim SchützenwirtWalter Pöllinger übergibt das Traditionsgasthaus in der Langau an seinen Sohn. „Derzeit haben wir nur einen eingeschränkten Betrieb“. Weiterlesen ⮕

Großer Andrang beim „Abend der Betriebe“ in Waidhofen35 Unternehmen waren beim „Abend der Betriebe“ in der Polytechnischen Schule Waidhofen dabei. Weiterlesen ⮕

SG Wiener Neustadt mit sieben Medaillen beim Kids CupNiklas Birnbauer und Filip Haumann schafften es auf das Podest. Weiterlesen ⮕

EU-Kommission will ab 2030 beim Gas-Import auf Methan-Emission achtenDie EU will Erdgas nur noch aus jenen Ländern einführen, die Methan-Leaks auf das Minimum reduzieren. Weiterlesen ⮕