Hund in Oberösterreich misshandelt und vernachlässigt

Schon am 5. Dezember 2022 wurde der Verein Pfotenhilfe von der Polizei Aurolzmünster (Bezirk Ried im Inkreis in Oberösterreich) gebeten, einen auf der Straße alleine herumirrenden Hund zu sichern. Das Bild, das sich den Mitarbeitern vor Ort bot, war laut der Tierschutzorganisation erbarmungswürdig: Der Hund konnte kaum mehr gehen, wankte ihnen extrem geschwächt entgegen. Beim Tierarzt offenbarte sich dann der Grund seines Zustands: Der Hund war sterbenskrank und ohne Chance auf Heilung.

Er konnte nur noch von seinen starken Schmerzen und unheilbaren Krebsgeschwüren erlöst werden. Nachdem im Anschluss Zeugen meldeten, dass der Hund Rambo hieße und von einem Bosnier nahe der Fundstelle jahrelang illegal angebunden gehalten geworden war, zeigte die Pfotenhilfe diesen bei der Staatsanwaltschaft Ried (OÖ) wegen Tierquälerei an. Doch nach monatelangen Ermittlungen beurteilte der Staatsanwalt die Verurteilungswahrscheinlichkeit als zu gering und stellte die Ermittlungen ein





