Hund geriet in Oberösterreich in verbotene Biberfalle, nur knapp gerettet

Wer das verbotene Schlageisen ausgelegt hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Biber wurde in dem Gebiet angesiedelt und ist streng geschützt.

Die 24-jährige Halterin war am Sonntag mit ihrem Hund am Innbach spazieren gegangen. Plötzlich löste das Tier das Schlageisen aus und die Bügel quetschten es am Hals ein. Die junge Frau rief ihren Großvater zu Hilfe. Gemeinsam versuchten sie, den Hund zu befreien, was ihnen erst nach 25 Minuten gelang. Zu diesem Zeitpunkt war das Tier bereits reglos. Es wurde aber durch eine tierärztlichen Sofortbehandlung gerettet.

Mordversuch in Oberösterreich: Mann (66) stach auf Ehefrau einEhestreit soll eskaliert sein: 66-Jähriger soll mit Messer auf seine 60-jährige Ehefrau eingestochen haben. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der S1: Zwei Verletzte und ein unverletzter HundEin Pkw kam auf der S1 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Insassen wurden eingeklemmt und von der Feuerwehr gerettet. Ein Hund blieb unverletzt. Die Unfallursache wird untersucht. Weiterlesen ⮕

Spieler aus Oberösterreich gewinnt DoppeljackpotBei der Lotto-Ziehung am Sonntag ging es um einen Doppeljackpot mit rund 2,5 Millionen Euro. Ein Spieler aus Oberösterreich wurde zum Millionär. Es war die 3.333 Ziehung von Lotto '6 aus 45' in der Geschichte. Weiterlesen ⮕

Elfjähriger Schüler meldet Einbruch im KindergartenEin 36-jähriger Mann bricht betrunken in Schule und Kindergarten ein, nachdem ein elfjähriger Schüler den Einbruch gemeldet hat. Weiterlesen ⮕

Alkolenker droht unbefristetes RadfahrverbotEin Kärntner wurde wiederholt alkoholisiert auf dem Fahrrad erwischt. Der Verwaltungsgerichtshof hebt ein auf ein Jahr befristetes Lenkverbot auf. Weiterlesen ⮕

Ungarn startet neuen Anlauf für Großprojekt am Neusiedler SeeGeplant sind ein Jacht- und Bootshafen, ein Strand mit Versorgungsgebäuden, ein Segelclub sowie ein Öko- und Freizeitpark. Die erste Ausschreibung war an Geld und Umweltschützern gescheitert. Die... Weiterlesen ⮕