House of Strauss: Ein interaktives Museum für die Walzerkönige

Was wäre Wien ohne den Walzer: Zu Ehren der Walzerkönige der Familie Strauss wurde nun das House of Strauss eröffnetLegendäre Bälle: Im Casino Zögernitz in der Döblinger Hauptstraße 76 (Wien-Döbling) haben Vater und Sohn Strauss ab 1837 die prächtigsten Bälle veranstaltet. An diesem Ort nun wurde nun das interaktive Strauss Museum"House of Strauss" eröffnet. Den Donauwalzer kennt nun wirklich jeder.

Besucher im interaktiven Museum sollen möglichst authentische Szenen und Schauplätze Wiens im 19. Jahrhundert erleben. Und zurück in der Echtzeit können Besucher im Salon des Casinos das Originalklavier von Eduard Strauss betrachten. Eduard Strauss (geboren 1835 in Wien) war der jüngste Sohn von Johann Strauss (geboren 1804 in Wien). Wer noch mehr wissen will, der kann sich an den reich dekorierten Wänden belesen – dort finden sich die Lebensläufe der Dynastie.

Wo ein Klavier steht, da müssen natürlich auch Konzerte stattfinden. Salonkonzerte seien im Ballsaal ab 2024 geplant, so der Museumsleiter."Die multimediale Inszenierung mit Akustik und animierten Visuals, LED-Walls und Skulpturen als Projektionsfläche soll es möglich machen, den damaligen Zeitgeist über alle Sinne einzufangen". So gibt es digitale Touchscreens und einen Selfie Spot für das Instagram Publikum. headtopics.com

Auch für die Feinschmecker hält das House of Strauss einiges bereit. Einen feinen Strauss Wein kann man kosten oder auch im Glanz der rekonstruierten Räume mit edlen Tapeten, üppigen Kristalllüstern und Marmoroberflächen einen Konzertabend samt Dinner verbringen. Doch das ist noch nicht das Limit, der Unternehmer denkt darüber nach, sechs weitere Dependancen zu eröffnen - weltweit.

Besonders auch das junge Publikum soll mit dem Ausstellungsformat begeistert werden für die Wiener Musikszene von vor 100 JahrenWer einmal hören möchte, wie die Stimme des Ur-Ur-Ur-Enkels von Strauss klingt, der sollte sich einmal den Audio Guide ausleihen. Denn den spricht Thomas Strauss. Die Basics werden in einem Einführungsfilm vermittelt, wer, was, wann, wo und warum. headtopics.com

