Hotel Park Hyatt in Wien steht zum Verkauf

Das Hotel Park Hyatt in Wien gehört zu den Filetstücken in René Benkos Portfolio. Dem Vernehmen gibt es mehrere Kaufinteressenten.Nach der Pleite der Signa Holding wackelt René Benkos gesamtes Immobilienreich. Die Insolvenz der Dachgesellschaft ist mit 5 Mrd. Euro Schulden die größte der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Das Unternehmen soll fortgeführt werden – im Rahmen des Sanierungsplans wird den Gläubigern eine Quote von 30 Prozent angeboten. Das sind ungefähr 1,5 Mrd.

Euro, die binnen zwei Jahren zu zahlen wären, wenn der Sanierungsplan angenommen wird. Großen Geldbedarf gibt es auch bei den wichtigsten Signa-Töchtern Prime und Development. Bemühungen, für diese Firmen eine Insolvenz zu vermeiden, laufen auf Hochtouren. Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien wären da dringend gefragt. Das bedeutet, wie aus der Branche zu hören ist, dass mehr oder weniger alles aus dem Signa-Portfolio zum Verkauf steht, auch wenn es nicht ausdrücklich angeboten wird





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Silvesterpfad 2023 in Wien: Programm an acht LocationsDer Silvesterpfad 2023 in Wien erstreckt sich über zwei Kilometer und bietet mehr als 80 Stunden Programm an acht verschiedenen Standorten in der Stadt. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus Wien und der ganzen Welt an und bietet ein umfangreiches, kostenloses Angebot an Musik und Unterhaltung.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Wirtschafts-Thriller: Wie Gazprom in Wien um hunderte Millionen Euro kämpftDer russische Gas-Riese Gazprom streitet vor einem österreichischen Schiedsgericht mit einer langjährigen Partnerfirma aus Kroatien. Deren Eigentümer ist gerade drauf und dran, mit Hilfe der EU-Sanktionen einen geschäftlichen Coup zu landen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Stadt Wien sponsert private Firma von SPÖ-BezirksrätinDie Stadt Wien sponsert über eine Bezirkszeitung die private Firma von SPÖ-Bezirksrätin Sabine Valentin. Mitarbeiter und Firmengründer ist ihr Ehemann, der SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Gefahr durch herabstürzende Gesimsstücke in WienEine junge Frau stirbt in der Praterstraße durch das Herabstürzen eines Gesimsstückes. Ein Baufachmann warnt vor weiteren gefährlichen Häusern in Wien und diskutiert die Problematik für Fußgänger.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Arbeiterkammer Wien: Dots-Gruppe soll Mitarbeiter nicht bezahlt habenDie Arbeiterkammer Wien berichtet, dass die Dots-Gruppe mehrere Angestellte nicht bezahlt haben soll. Es wurden bereits 78 Beschäftigte mit offenen Ansprüchen gemeldet. Die Arbeiterkammer konnte sich in 37 Fällen außergerichtlich einigen. Weitere Fälle landeten vor Gericht. Die offenen Forderungen belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Die Dots-Gruppe soll trotzdem neue Mitarbeiter eingestellt haben. Die AK Wien prüft, ob dies den Tatbestand des Betrugs erfüllt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Managerinnen in Wien werden eingespart oder durch Männer ersetztSigrid Oblaks Geschäftsführungsposition wird nicht mehr ausgeschrieben. Das ist nur einer von mehreren Fällen bei Unternehmungen der Stadt Wien, in denen Managerinnen eingespart oder durch Männer ersetzt wurden.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »