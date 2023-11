Horrortrip-Party: Zehntausende feiern Halloween-Parade in New York

Mit Grusel-Kostümen, Musik und Tanz haben Zehntausende Menschen in New York zum 50. Mal die traditionelle Halloween-Parade gefeiert. Mit Wagen und Tanz-Choreografien zogen Tausende Menschen durch das Viertel Greenwich Village in Manhattan.

Darunter war auch die Künstlerin Laurie Anderson. Sie und posthum ihr 2013 gestorbener Mann, der Musiker Lou Reed, wurden von den Veranstaltern des Spektakels geehrt.Die kühlen Temperaturen - in New York ist es bereist fast winterlich - waren den Menschen egal: Sie harrten am Straßenrand aus und bewunderten die phantasievollen wie schaurigen Verkleidungen.

Mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit wie die Parade zog währenddessen die traditionelle Halloween-Party von Model Heidi Klum auf sich. Die Deutsche feiert die jedes Jahr auch in New York und überrascht mit kreativen Kostümen - headtopics.com

