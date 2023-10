Horror bei Halloween-Partys:Mehrere Tote: Schießereien in Chicago und Tampa

Erneut werden die USA von tragischen Schießereien erschüttert. Sowohl in der Millionenmetropole Chicago, im Bundesstaat Illinois, als auch in Tampa, Florida, verwandelten sich Halloween-Partys in der Nacht auf Sonntag für die Gäste in realen Horror.Ein Mann verletzte mindestens 15 Gäste einer Halloween-Feier in Chicago einem Medienbericht zufolge durch Schüsse.

Unklar war dem Bericht zufolge zunächst, was genau geschah und ob es auch Tote gab. Die alarmierte Polizei habe einen verdächtigen Mann bemerkt. Dieser sei zunächst zu Fuß geflüchtet, jedoch später festgenommen worden. Die Beamten stellten eine Waffe bei ihm sicher. Sechs Frauen und neun Männern im Alter zwischen 26 und 53 Jahren seien mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Polizeichef Lee Bercaw berichtete, dass kurz vor 03.00 Uhr Uhrzeits zwei Gruppen in einen Streit geraten waren. Daraus entwickelte sich ein Schusswechsel, der zumindest zwei Männern das Leben kostete. 19 weitere Personen wurden bei der Schießerei verletzt. Einer der Schützen stellte sich der Polizei, nach denm anderen wird noch gesucht. headtopics.com

„Es ist tragisch, dass Familien heute Morgen aufwachen und in den Nachrichten sehen müssen, was heute Nacht hier passiert ist", sagte Bercaw. „Wir müssen an die betroffenen Familien und die Opfer denken, die involviert waren, und unsere Herzen sind bei ihnen."

Tote bei Schüssen bei Halloween-Feierlichkeiten in TampaNeben Chicago ist es auch in Tampa im US-Bundesstaat Florida zu einer Schießerei während einer Halloween-Party gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen im historischen Viertel Ybor City, als die Clubs und Bars schlossen.

