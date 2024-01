Hollywood-Star Nicolas Cage feiert 60. Geburtstag

Hollywood-Star Nicolas Cage feiert am heutigen 7. Jänner seinen 60. Geburtstag. Als Action-Star verdiente er Millionen, mit einer Rolle als Alkoholiker gewann er einen Oscar. Nicolas Cage, der am 7. Jänner seinen 60. Geburtstag feiert, will nun etwas Neues wagen und kürzer treten. Los Angeles – Das Timing für sein rundes Jubiläum ist perfekt. Wenn Nicolas Cage am Sonntag, 7. Jänner, seinen 60. Geburtstag feiert, befindet er sich in bester Hollywood-Gesellschaft.

An dem Tag werden in Beverly Hills die Golden Globe Awards verliehen und Cage ist bei der Trophäen-Gala dabei, wie sein Sprecher Mike Nilon auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Als besonderes Geschenk winkt Cage ein weiterer Filmpreis. Der Schauspieler hat bereits 1996 für seine Hauptrolle in"Leaving Las Vegas" einen Globe und einen Oscar gewonnen. In dem Drama brillierte er als alkoholkranker Drehbuchautor, der sich zu Tode trinken will. Jetzt ist er als bester Comedy-Darsteller für die schwarze Komödie"Dream Scenario" nominiert





