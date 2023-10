Holland-Star meldet sich nach Kollaps aus dem Spital

Dramatische Szenen in der holländischen Liga. Nijmegen führte auswärts gegen Alkmaar mit 2:1. In der Nachspielzeit ging plötzlich Stürmer

im Mittelkreis zu Boden. Erste Vermutung: Der Routinier will Zeit schinden. Doch rasch wurde klar, dass die Sache ernst ist.Dost rührte sich nicht, Sanitäter eilten mit einem Defibrillator auf den Rasen. Ob er auch eingesetzt wurde, war auf den Bildern nicht zu sehen. Spieler beider Clubs stellten sich schützend um den Kicker und schirmten ihn mit einem Tuch ab. Der Schiedsrichter brach die Partie ab.

Wenig später die Entwarnung. Dost habe nach wenigen Minuten das Bewusstsein wieder erlangt. In der Kabine habe er sich bereits aufgerichtet, als sein Vater dort eintraf. Außerdem rief er seine Frau an, um sie zu beruhigen, berichtet die Zeitung"De Gelderlander".Im Spital wandte sich der frühere Wolfsburg- und Frankfurt-Star an seine Fans."Mir geht es gut. Die Hilfe, die ich vor Ort erhielt, war fantastisch. Ich bin jetzt im Krankenhaus, und es geht mir gut. headtopics.com

