Hollabrunner gewann bei der Gemeindechallenge

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Von 1. Juli bis 30.

Anfang der Vorwoche wurden die Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten nun in der Hypo-Lounge der NV Arena feierlich geehrt. Bei der Siegerehrung standen neben den siegreichen Gemeinden auch die zehn besten Individualsportler im Mittelpunkt. Und dort vor allem ein Hollabrunner: Manfred Cemerka.

Der 70-Jährige aus der Stadt Hollabrunn gewann die Kategorie Individualsportler mit 44.444 Minuten, deutlich vor Christian Swoboda und Thomas Anderwald (beide aus Lanzenkirchen) mit 39.219. Im Gespräch mit der NÖN erklärt Cemerka seine Motivation: „Ich war letztes Jahr schon Zehnter und wollte es heuer wieder wissen, war hauptsächlich mit dem Rad zwischen Hollabrunn und Stockerau sowie zu Fuß unterwegs. headtopics.com

Bis zum Abend der Siegerehrung wusste Cemerka nicht, dass er gewonnen hatte, erst als die Minuten des Dritt- und Zwitplatzierten aufgerufen wurde, „da wusste ich, dass ich es geschafft habe“, so Cemerka. Er wird auch weiterhin in Bewegung bleiben, denn „wer rastet, der rostet.“Insgesamt haben die zahlreichen Teilnehmer gemeinsam 30.067.748 aktiven Minuten gesammelt. Dabei wurden beim Radfahren, Laufen & Co. über 4.500.

WNSC-Familie trauert um Manfred Linshalm (74)Große Trauer um Manfred Linshalm, viele Jahre treuer Anhänger des Wiener Neustädter SC. Weiterlesen ⮕

Hexenjagd auf eine VerschwörungstheorieZu wenig Abwechslung in der Themenauswahl kann man den Hollabrunner Vorlesungen wirklich nicht vorwerfen. War es zum heurigen Saisonauftakt der Wald, der im Mittelpunkt stand, so werden es am 9. November im Festsaal des Erzbischöflichen Seminars die historischen Hexenprozesse sein. Weiterlesen ⮕

Halloween-Krawalle in Linz: FPÖ-Chef kritisiert AsylpolitikIm vergangenen Jahr kam es in der Linzer Innenstadt zu gewalttätigen Ausschreitungen an Halloween. Rund 200 junge Männer bewarfen Passanten und Polizisten mit Böllern, Steinen und Flaschen. Anlässlich des Jahrestags der Krawalle kritisierte der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner die Asylpolitik der Bundesregierung. Weiterlesen ⮕

Natürliche Arrangements und Farbenreichtum liegen heuer im TrendDie NÖ Floristikfachgeschäfte und Gärtnereien sorgen zu Allerheiligen für stilvollen und vor allem individuellen Grabschmuck. Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck: „Im Trend sind auch in diesem Jahr wieder natürliche Materialien.“ Weiterlesen ⮕

ÖSV-Slalom-Star greift heuer in der Abfahrt anNeue Saison, neue Disziplin. Das österreichische Slalom-Ass Johannes Strolz versucht, einen Startplatz im Abfahrts-Team zu ergattern. Weiterlesen ⮕

Zahl der Lehrer-Überstunden heuer wieder gesunkenIm Schuljahr 2022/23 haben Lehrerinnen und Lehrer an österreichischen Schulen insgesamt rund 5,2 Millionen bezahlte Überstunden angehäuft, wie aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Bildungsministers Martin Polaschek (ÖVP) hervorgeht. Weiterlesen ⮕