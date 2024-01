Hollabrunn: Photovoltaik-Boom stellt EVN-Netz vor Herausforderungen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: it 35 Mitarbeitern betreut das Hollabrunner Netz-NÖ-Team 27 Gemeinden auf einer Fläche von 1.100 km². Und dieses war in den letzten Monaten enorm gefordert. Allein 2023 gab es im Bezirk Hollabrunn 2.

520 Fertigmeldungen von Photovoltaik-Anlagen. Gegenüber 2022 entspricht das einer Zuwachsrate von 204,55 Prozent. Wer darf wie viel ins EVN-Netz einspeisen, wie schnell geht die bürokratische Abwicklung und wie viel Auslastung lassen die vorhandenen Umspannwerke überhaupt noch zu? Das sind die wesentlichen Fragen, mit denen die Mitarbeiter der EVN bzw. ihrer Tochter Netz NÖ in den letzten Monaten und Jahren laufend konfrontiert sind. Sowohl im Ortsnetz als auch im Mittelspannungsnetz (20 kV) werden flächendeckend und laufend Investitionen vorgenomme





Stefan Stallinger wird neuer Technik-Vorstand bei der EVN AGDer gebürtige Oberösterreicher Stefan Stallinger wird ab April 2024 Franz Mittermayer als Technik-Vorstand (CTO) bei der EVN AG nachfolgen. Eine 'Top Managerin' aus Wien übernimmt das Ressort Finanzen. Turbulentes Jahr für den NÖ-Landesversorger.

Trotz positiver Bescheide: EVN kippt Kamp-ProjektEs ist doch eine gewaltige Überraschung: Die EVN nimmt trotz positiver Bescheide nun vom geplanten Ausbau des Kamp-Kraftwerks in Rosenburg Abstand. Als Grund dafür gibt EVN-Sprecher Stefan Zach an, sich jahrelange Gerichtsstreite ersparen zu wollen.

Die Tagespresse trauert um ORF.atDie blaue Seite wird am Neujahrstag nach qualvollem Hickhack friedlich vom Netz gehen und durch eine zusammengestutzte Mini-Version ersetzt

Margrethe II. übergibt an Frederik:Wie sich „Prinz Playboy“ nun als König beweisen mussÜbergabe im dänischen Königshaus: Die Erwartungen an Frederik sind nach der 52-jährigen Ära seiner Mutter Margrethe II. enorm.

