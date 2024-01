Hohe Zahl tödlicher Forstunfälle in Österreich

Seit gut 20 Jahren bleibt die Rate der Forstunfälle annähernd gleich. Die saisonale Tätigkeit kostete im letzten Jahr dennoch elf Menschen aus NÖ das Leben. Im Schnitt sterben pro Jahr 33 Menschen in Österreich bei Forstunfällen – das geht aus dem KFV-Unfallmonitoring hervor. Gerade in den Monaten Jänner, Februar und März kommt es zu besonders vielen Unglücken. Das Risiko der Waldarbeit wird teilweise noch immer stark unterschätzt.

Erst diese Woche ist in Porrau (Bezirk Hollabrunn) ein Mann bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Auch in Steinwandleiten (Bezirk Lilienfeld) kam kürzlich ein Forstarbeiter ums Leben. Diese zwei tragischen Schicksale sind zu dieser Zeit – leider – nicht ungewöhnlich. In den ersten drei Monaten des Jahres sowie im September ereignen sich in Österreich die meisten tödlichen Forstunfälle





