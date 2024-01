Hohe Teuerungsrate in Österreich sorgt für Kritik an der Bundesregierung

Die Teuerungsrate ist im letzten Jahr zwar gesunken, mit 7,8 Prozent allerdings weiter so hoch gewesen wie seit Jahren nicht mehr. Für Kritik sorgte am Mittwoch nach Veröffentlichung der aktuellen Zahlen der Statistik Austria vor allem, dass die Inflationsrate in Österreich weit langsamer sinkt als in anderen europäischen Ländern.

Die Preise lagen im Vorjahr im Durchschnitt um 7,8 Prozent über dem Niveau von 2022 (8,6 Prozent), die Teuerungsrate sank damit um 0,8 Punkte, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Im Verlauf des gesamten letzten Jahres war sie zwar deutlich zurückgegangen, im Dezember zeigte der Trend allerdings wieder nach oben. Nach Veröffentlichung der aktuellen Zahlen wurde Kritik an der Bundesregierung laut – aus unterschiedlichen Richtungen und mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Forderungen. Die Regierung „führte Österreich bei der Jahresinflation auf den letzten Platz in Westeuropa und behauptete diesen ein ganzes Jahr“, hieß es in einer Aussendung der SPÖ. Die Maßnahmen der Regierung seien unzureichend gewese





