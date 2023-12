Hohe Mietpreise in Niederösterreich

Das Wohnen ist teuer geworden. Zahlreiche Mieterinnen und Mieter müssen heute viel mehr für ihre Wohnungen bezahlen als noch vor einem oder zwei Jahren. Die türkis-grüne Bundesregierung verspricht, bei den Wohnkosten die Bremse anzuziehen. In Niederösterreich trifft die neue Regelung die Mieterinnen und Mieter von bis zu 116.000 Mietwohnungen. Ob sie wirklich treffsicher ist und die Preissteigerungen dämpft, wird jedoch von vielen Seiten bezweifelt. In ganz Niederösterreich gibt es rund 210.

000 Mietwohnungen. Viele ihrer Bewohnerinnen und Bewohner müssen heute wesentlich mehr für ihr Zuhause bezahlen, als noch vor einigen Monaten. Die Mietpreise sind seit 2021 um bis zu 40 Prozent gestiege





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Abtreten! Die Hercules ist reif für die PensionEin Brand an Bord, dann Feuer im Frachtraum kurz vor dem Abflug nach Israel. Nur zwei von vielen Pannen, die klar aufzeigen, dass unsere „Air Force ...

Herkunft: krone_at - 🏆 12. / 53 Weiterlesen »

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Mahlzeit! So bestellen wir in NiederösterreichWie bestellen die Österreicherinnen und Österreicher? Dieser Frage ist das Unternehmen Lieferando nachgegangen. Daraus geht hervor, was die liebsten Gerichte der Landsleute sind und wie die aktuellen Trends rund um das Thema Essen aussehen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Rechtsstreit mit der FPÖ Niederösterreich wegen einer Sache mit den WirtenWir befinden uns mitten im Rechtsstreit mit der FPÖ Niederösterreich wegen dieser einen Sache da mit den Wirten. Der erste Prozesstag ist gemeistert. Der Richter des Wiener Handelsgerichts fällt sogar schon ein erstes Urteil: Es wird wohl sehr lange dauern.

Herkunft: DieTagespresse - 🏆 14. / 51 Weiterlesen »