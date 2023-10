Hohe Mietkosten und fehlender sozialer geförderter Wohnbau in Niederösterreich

„Die Kosten für ein Mietobjekt sind deutlich gestiegen“, weiß Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Melanie Erasim um die schwierige Lage der Menschen im Bezirk Mistelbach: „Diese Situation wird weiter befeuert durch die Einstellung des sozialen geförderten Wohnbaus in Niederösterreich durch die schwarz-blaue Koalition. Hier muss sofort eine Kehrtwende vollzogen werden, um den ohnehin bereits explodierten Mietpreisen nicht noch mehr zuzusetzen.

In Österreich leben über 66 Prozent der Männer und 57 Prozent der Frauen zwischen 20 und 24 Jahren und noch immer über 30 Prozent der Männer und über 18 Prozent der Frauen zwischen 25 und 29 Jahren laut Statistik Austria „als Kind“ im Elternhaus: Da könne sich ein eigenes Dach über dem Kopf und der Auszug aus „Hotel Mama“ nicht ausgehen, wenn im ganzen Bezirk Mistelbach lediglich 36 Objekte auf der – von der ÖVP angepriesenen –...

„Wenn bei einem Objekt mit 60 Quadratmetern in Staatz Einmalkosten von über 33.000 Euro zu berappen sind und dann noch monatlich fast 700 Euro, kann sich das kein in Ausbildung befindlicher Jugendlicher und kein junger Jobeinsteiger leisten. Von größeren, familiengeeigneten Wohneinheiten ganz zu schweigen“, drängt die SPÖ-Bezirksparteivorsitzende noch einmal auf den Mietpreisdeckel und die Wiederaufnahme des geförderten Neubaus des Landes NÖ. headtopics.com

Gegenüber 2021 hat die Belastung der Geldbörsen der Mieter in diesem Wohn-Segment um 6,90 Prozent zugenommen. „Laut einer Umfrageserie des Sozialministeriums stehen knapp 28 Prozent vor einer Katastrophe, wenn überraschend eine größere Investition getätigt werden muss – etwa eine Autoreparatur von 1.400 Euro.

Weiterlesen:

noen_online »

Klimawandel beeinflusst die Wälder in NiederösterreichDer Klimawandel hat Auswirkungen auf die Ökosysteme in Niederösterreich, insbesondere auf die Wälder. Der Verein Landimpulse bietet einen Grundkurs zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Waldbesitzern an. Obwohl der heimische Wald weiter wächst, werden die Schäden durch den Klimawandel in Zukunft zu größeren Problemen führen. Die Waldinventur zeigt bereits Veränderungen, wie die Dezimierung der Fichte und das vermehrte Auftreten von Laubbäumen. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕