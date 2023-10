Hohe Geldstrafen für Fronius und seine Handelspartner wegen Kartellverstößen

Wegen Verstößen gegen das Kartellrecht hat die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) den oberösterreichischen Industrie-Konzern Fronius und zwei seiner Handelspartner zu hohen Geldstrafen verurteilt. Das teilte die Behörde am Sonntag per Aussendung mit. Fronius hatte mit den technischen Handelsfirmen Zultner (Graz) und Haberkorn (Wolfurt) wettbewerbsschädigende Vertragsabsprachen beim Handel mit Schweißtechnikprodukten getroffen.

Haberkorn muss 870.000 Euro zahlen Da das oberösterreichische Unternehmen als Kronzeuge aussagte, handelt es sich dabei um ein vermindertes Urteil. Über Haberkorn verhängte das Kartellgericht eine Geldbuße von 870.000 Euro, Zultner muss 550.000 Euro Strafe zahlen. Alle drei Firmen akzeptierten die Entscheidung des Gerichts.

Whistleblower bracht Verfahren ins Rollen Schon im Sommer 2020 hatte ein anonymer Hinweis über die Whistleblowing-Plattform der BWB das Verfahren ins Rollen gebracht. Seit 2021 kooperierte Fronius"kontinuierlich und umfassend" als Kronzeuge, wie es seitens der BWB heißt. headtopics.com

Die betroffenen Vertriebsverträge hätten"kartellrechtswidrige Regeln über eine Gebietsaufteilung mit absolutem Gebietsschutz, Preisabsprachen und Wettbewerbsverbote" bei Geschäften zwischen Unternehmen ('Business to Business' oder kurz 'B2B') enthalten.

Absprachen verboten Derartige Absprachen sind laut BWB verboten, weil sie den Wettbewerb um Preise für Waren und Aufträge zuungunsten anderer Unternehmen verzerren. Das kann etwa dadurch geschehen, dass marktdominierende Firmen verabreden, ihre Preise nicht gegenseitig zu unterbieten oder sich in Vertriebsgebieten nicht in die Quere zu kommen. headtopics.com

Die BWB hatte bereits im Juli mitgeteilt, dass sie einen Antrag auf Verhängung einer Geldbuße gegen Fronius und weitere, damals nicht genannte Unternehmen beim Kartellgericht eingebracht habe. In dieser Stellungnahme definierte die BWB auch ein mögliches Strafausmaß:"Bei einem festgestellten Verstoß kann das Kartellgericht auf Antrag der BWB Geldbußen bis zu 10 Prozent des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes verhängen.

17 Verletzte bei Faschingsumzug! Es gab nur GeldstrafenAcht Schwer- und 9 Leichtverletzte hatte ein Unfall bei einem Faschingsumzug in Reisenberg gefordert. Jetzt standen die Verantwortlichen vor Gericht. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Die gebeutelte Skination und ihr Slalom in die schneearme ZukunftDie Rennen in Sölden ernteten viel Kritik. Doch nachhaltiges Skifahren ist keine Utopie, das Rückzugsgefecht des einstigen Volkssports noch zu gewinnen. Weiterlesen ⮕

Der zeitbedingte Herbstblues: Die Tage werden kürzer und die Stimmung sinktDie Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung. Weiterlesen ⮕

Mord an Obdachlosen: Die Suche, die dauert und dauertIm Sommer wurde in Wien auf drei Obdachlose eingestochen, zwei von ihnen starben. Noch immer sucht die Polizei den potenziellen Serientäter, auch ein neues Video brachte keine wegweisenden Erkenntnisse. Weiterlesen ⮕