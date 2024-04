Höhe der Forderungen nach Prüfungstagsatzung bekannt gegeben

Nach der Prüfungstagsatzung am Handelsgericht wurde am Mittwoch die vorläufige Höhe der Forderungen bekannt gegeben. Die Forderungen sowie die Zahl der Gläubiger sollen aber noch deutlich steigen.“ bislang 73 Gläubiger Forderungen in der Höhe von rund 340 Millionen Euro zur Anmeldung am Handelsgericht Wien gebracht, wo am Mittwoch die Prüfungstagsatzung stattfand. Hiervon wurden rund 174 Millionen Euro als zu Recht bestehend anerkannt.

Die restlichen Forderungen von rund 165 Millionen Euro wurden vom Insolvenzverwalter vorläufig bestritten.Dem Kreditschutzverband KSV1870 zufolge sei eine abschließende Prüfung aufgrund des kurzen Zeitraums zwischen Insolvenzeröffnung und Prüfungstagsatzung noch nicht möglich gewesen. Daher werde sich die Summe der zu berücksichtigenden Forderungen gegenüber der Mariahilferstrasse 10-18 Immobilien GmbH, wie das „Lamarr“ offiziell heißt, noch deutlich erhöhe

