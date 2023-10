Hofer ruft vorsorglich 'Zurück zum Ursprung Nur-Kornbrot geschnitten 350 g' Iglo Kohlgemüse 450g' zurück

Hofer ruft vorsorglich"Zurück zum Ursprung Nur-Kornbrot geschnitten 350 g" Iglo Kohlgemüse 450g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. November 2023 des Lieferanten Fischer Brot GmbH zurück. Der Grund: Hartplastikteilchen könnten während der Herstellung in das Produkt gelangt sein. Das betroffene Produkt wurde umgehend aus den Regalen genommen. Vom Verzehr wird abgeraten, heißt es in einer Aussendung.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Kabarettistin und Psychiaterin Regina Hofer: „Manchmal hilft nur noch der Wahn“Am Nationalfeiertag vor 30 Jahren präsentierte Psychiaterin Regina Hofer ihr erstes Soloprogramm. Zum Jubiläum gibt es nun ein neues, darin gibt sie diesmal auch einiges aus ihrem eigenen Leben... Weiterlesen ⮕

Marco Hofer erzielt lupenreinen Hattrick für SV LeobendorfMarco Hofer erzielte einen lupenreinen Hattrick und einen weiteren Treffer für den SV Leobendorf beim Spiel gegen den SV Oberwart. Der Offensivspieler war maßgeblich am Sieg beteiligt. Weiterlesen ⮕

'Regierung will mit Whatsapp-Control nur mehr Macht'Im Kampf gegen den Terror möchte Innenminister Karner künftig Messanger-Dienste überwachen lassen. Die Bevölkerung zeigt sich darüber nicht erfreut. Weiterlesen ⮕

Grüner Mandatar tritt nach Übergriff zurückEr hatte betrunken im Wiener Szene-Club U4 eine Frau belästigt und einen Journalisten attackiert. Weiterlesen ⮕

Nach Alko-Schlägerei tritt Grünen-Politiker zurückNachdem er betrunken vorm Wiener Szeneklub U4 randaliert hat, legt Clemens Stammler (Grünen) nun sein Nationalratsmandat zurück. Weiterlesen ⮕

Grün-Politiker tritt nach Belästigung und tätlichem Angriff zurückDer grüne Abgeordnete Clemens Stammler belästigte vor dem Wiener U4 eine NGO-Vertreterin und verletzte einen Journalisten. Weiterlesen ⮕