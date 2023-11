Hochzeitsmesse Poysdorf: Brautkleider und alles, was dazugehört

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die Robenzeit von Petra Scheer hat sich in den letzten Jahren weit über Poysdorf hinaus als beste Adresse für Braut- und Festtagskleidung etabliert.

Höhepunkt des Tages war die Modenschau, bei der acht bezaubernde Models am roten Teppich Brautkleider, Hochzeit in Tracht, Ballmode und Brautjungfernkleider präsentierten. Moderator Fredi Jirkal gab dabei Informationen zu den Modellen von Ladybird, Kaya Nova, Christina Köhlert und Wenger.

Die Robenzeit hat ihren ausgezeichneten Ruf dem ganz persönlichen Service für die Braut zu verdanken. Dies schätzen nicht nur Niederösterreicher und Wiener. Vor einigen Monaten kam sogar eine Kärntnerin nach Poysdorf, um sich hier für den schönsten Tag ihres Lebens einzukleiden. headtopics.com

Durch die neue Trachtenabteilung im Erdgeschoß des Hauses bietet Petra Scheer nun auch alles rund um Feste in Tracht. Ergänzend wurden bei der Hochzeitsmesse auch Schmuck, Torten, Deko, Weddingplaner, Fotografen sowie Sekt und Wein präsentiert. Auch eine Hüpfburg war bei der Hochzeitsmesse vertreten. Vor Ort sorgte das Kolpinghaus für den pikanten Genuss, das Eisenhuthaus für Süßes und das Weingut Kalser für Sekt und Wein.

