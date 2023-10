Hochwasserschutz in Altlengbach: Naturraum entwickelt sich nach Bauarbeiten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ei einem Lokalaugenschein zeigte sich Christian Amberger von der Wildbachverbauung zufrieden mit dem Hochwasserschutz in Altlengbach. Zu schweren Überflutungen und großen Sachschäden führte der Lengbach im Ortsgebiet von Altlengbach immer wieder. Besonders verheerend waren die Hochwässer in den Jahren 1991 und 1997. Daher entschied sich die Gemeinde — damals unter Bürgermeister Wolfgang Luftensteiner — gemeinsam mit der Wildbachverbauung und der Wasserbauabteilung des Landes einen umfassenden Hochwasserschutz zu errichten.

Dafür wurden in den beiden Zubringerbächen Hochwasserrückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von rund 60.000 Kubikmeter errichtet und der Lengbach selber wurde hochwassersicher ausgebaut. Sektionsleiter Christian Amberger von der Wildbachverbauung stellte kürzlich bei einem Lokalaugenschein fest, dass sich dort jetzt 15 Jahre später, wo einst umfangreiche Bauarbeiten stattfanden, ein attraktiver Naturraum ausgebildet hat. „Sowohl am Lengbach als auch am Götzwiesenbach hat sich wieder eine artenreiche Ufervegetation, die für eine gute Biotopqualität sorgt, gebildet. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Ski alpin: Bauarbeiten für Zermatt-Abfahrt teilweise illegalDie Arbeiten rund um die neu geschaffene Weltcup-Abfahrtspiste in Zermatt sind nicht alle im legalen Rahmen ausgeführt worden. Weiterlesen ⮕

Bauarbeiten am Elbtower vorübergehend eingestelltDie Lupp Gruppe hat die Bauarbeiten am Elbtower aufgrund einer ausbleibenden Zahlung vorübergehend eingestellt. Der Rohbau hat bereits eine Höhe von über 100 Metern erreicht. Es wird erwartet, dass die Arbeiten bald wieder aufgenommen werden können. Weiterlesen ⮕

Pino Pfleger bleibt an Landesspitze des ÖKBDer Horner Josef „Pino“ Pfleger bleibt weiter an der Spitze des niederösterreichischen Kameradschaftsbundes. Er wurde beim Landesdelegiertentag in Altlengbach schon in seine dritte Amtsperiode gewählt. Weiterlesen ⮕

Kanzler-Post: Fehlerhafte Darstellung des Bundesadlers sorgt für SpottAm Nationalfeiertag postete der Bundeskanzler ein Bild des Bundesadlers mit dem ÖVP-Slogan. Leider war der Adler spiegelverkehrt dargestellt. Die Korrektur kam zu spät und das Social-Media-Team erntete online Kritik und Spott. Weiterlesen ⮕

Kanzler-Post zum Nationalfeiertag sorgt für Spott und HämeDer Bundeskanzler postete zum Nationalfeiertag ein Bild des Bundesadlers mit dem ÖVP-Slogan, jedoch spiegelverkehrt. Die Korrektur kam zu spät und löste online Kritik und Spott aus. Weiterlesen ⮕

Israelfeindlicher Post von Fridays for Future sorgt für AufregungAuf dem Instagram-Beitrag der Bewegung wird von „Völkermord“ an den Palästinensern gesprochen. Die Medien würden Propaganda für Israel betreiben. Der österreichische Ableger der Gruppe distanziert... Weiterlesen ⮕