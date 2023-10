Höchste Auszeichnung für Feuerwehrjugend

Das FJLA Gold stellt die höchste Auszeichnung dar, die in der Feuerwehrjugend erlangt werden kann und unterstreicht die Fähigkeiten, das Wissen und die Entschlossenheit der Jugendlichen. Die Prüfung wurde unter der sachkundigen Leitung von dem Jugendverantwortlichen für Ausbildung Thomas Höllnsteiner organisiert.

In den Wochen und Monaten vor der Prüfung hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ihren Feuerwehren intensiv darauf vorbereitet, sowohl theoretisch als auch praktisch. Nach einem anspruchsvollen Prüfungstag konnten alle 101 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Leistungsabzeichen durch den Bezirksfeuerwehrkommandant oder Ihre Abschnittskommandanten in Empfang nehmen.

Die Prüfung für das FJLA Gold im Feuerwehrhaus Attnang war ein großer Erfolg und zeugte von dem hohen Niveau der Ausbildung und Vorbereitung in der Feuerwehrjugend. Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich diese angesehene Auszeichnung mehr als verdient und sind bereit, ihre erworbenen Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. headtopics.com

