Hochmair soll 2024 „Jedermann“ spielen, Carsen Regie führen

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden.

Weiterlesen:

TTNachrichten »

Hochmair soll neuer „Jedermann“ werden, Carsen Regie übernehmenPhilipp Hochmair wurde 2018 als Einspringer für Tobias Moretti gefeiert, nun bekommt er die Rolle (offenbar) fix. Der kanadische Regisseur Robert Carsen darf sich in Salzburg beweisen. Weiterlesen ⮕

Kein neuer Jedermann 2024: Philipp Hochmair übernimmt erneut die RolleIm Sommer 2018 brillierte Philipp Hochmair als Ersatz-'Jedermann'. Nun darf er auch offiziell den reichen Mann verkörpern Weiterlesen ⮕

530 Besucher beim ersten „Bold Arts Festival“ in Wiener Neustadt2024 soll es eine zweite Auflage des Festivals geben. Weiterlesen ⮕

Italien will Grenzkontrollen zu Slowenien bis 2024 verlängernItalien hatte am Samstag für zunächst zehn Tage Kontrollen an der Grenze zu Slowenien eingeführt. Seitdem wurden 3.142 Personen und 1.555 Fahrzeuge kontrolliert, Weiterlesen ⮕

Olympiabad Seefeld schließt Ende März 2024 seine WasserflächenDie Mitarbeiter wurden am Mittwoch informiert. Eine Million Euro Abgang seien zuviel. Die Sauna soll erhalten bleiben. Weiterlesen ⮕

Erste Single präsentiert: Manu Delago geht 2024 mit Tiroler Gesangstrio auf TourDer international gefeierte Komponist und Multiinstrumentalist hat ein gemeinsames Album mit den Sängerinnen von 'Mad About Lemon' angekündigt. Am Mittwoch präsentierten sie die erste Single 'Modern People' samt Video. Weiterlesen ⮕