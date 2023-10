Hochkarätiges Kammermusikkonzert im Museum Retz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Nach dem Konzert (v..): Karl Matousek, Stefan Fehringer, Valentin Erben, Yoko Saotome-Huber, Robert Pobitschka, Monika Rotter le Beau, Felix Wiklicky und Martin Pichelhofer. m Retzer Museum fand im Rahmen der Kerzenlicht-Konzerte ein hochkarätiger Kammermusikabend mit Geige, Violoncello und Klavier statt. Für zwei renommierte Künstler war es der erste Auftritt in der Weinstadt.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Konzerte auf dem Liszt-Flügel“ – ein Bösendorfer Klavier aus dem Jahr 1876 – fand das vierte und letzte Konzert dieser Saison im Museum Retz statt. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Kerzenlicht-Konzerte“ gab es einen hochkarätigen Kammermusikabend mit Yoko Saotome-Huber, Valentin Erben und Robert Pobitschka. headtopics.com

Gespielt wurden einerseits das Klaviertrio von Felix Mendelssohn Bartholdy, op. 49. 1839 komponiert, zählt es zu den bekanntesten Klaviertrios der Romantik. Andererseits folgte die Uraufführung der „Ballade“ für Klavier von Robert Pobitschka. Den Schluss bildete das „Dumky-Trio“ von Antonin Dvořák, formaler Kern der sechs „Dumkys“.

Das Konzert im ausverkauften Saal endete mit frenetischem Applaus und traditionell wurde bei Brot und Wein noch lange mit den Künstlern und den Stadträten Stefan Fehringer, Martin Pichelhofer und Felix Wiklicky geplaudert.Die preisgekrönte Geigerin Yoko Saotome-Huber hatte ihren ersten Auftritt im Rahmen der „Kerzenlicht-Konzerte“ bereits 2013 im Stift Geras. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Wo die G‘stopften wohnen:Wie eine Eisbärin aus dem Schönbrunner Zoo ins Museum kommtDie Schönbrunner Eisbärdame Nora lebt als Präparat weiter. Sie ist Sinnbild für das Artensterben – und das Verschwinden eines besonderen Berufs. Weiterlesen ⮕

Polyschüler verkleiden Außen-Toilette für MuseumSchüler des Fachbereiches Holz engagierten sich im Museum Horn. Weiterlesen ⮕

Termin für Hafnerbacher Kindergarten und Museum stehtZum Schutzengelkirtag 2024 sollen der neue Kindergarten und das Forum Hafnerbach feierlich eröffnet werden. Weiterlesen ⮕

House of Strauss: Ein interaktives Museum für die WalzerkönigeIm Casino Zögernitz in Wien-Döbling wurde das interaktive Strauss Museum 'House of Strauss' eröffnet. Das Museum bietet authentische Szenen und Schauplätze aus dem 19. Jahrhundert und richtet sich auch an ein junges Publikum. Besucher können das Originalklavier von Eduard Strauss bewundern und die Lebensläufe der Strauss-Dynastie entdecken. Salonkonzerte sind ab 2024 geplant. Weiterlesen ⮕

Leerer Abholschein für Postpaket im Jüdischen Museum in WienIm Jüdischen Museum in Wien sorgt ein leerer Abholschein für Aufsehen. Die Mitarbeiter haben persönliche Bezugspunkte zu Israel und sind von der Hamas-Geiselnahme betroffen. Die Museumsleiterin schaltet aufgrund von beleidigenden Kommentaren die Kommentarfunktion ab. Weiterlesen ⮕

Dwayne Johnson in Paris:Der Wachs-“Rock“ hat nun den passenden TeintDie erste Version von Dwayne „The Rock“ Johnson im Pariser Wachsfigurenkabinett sorgte für Spott und Häme – vor allem die Haut war zu hell. Das Museum besserte nach. Weiterlesen ⮕