HLM HLW Krems: Kulturelle Nachhaltigkeit im Fokus

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Schüler der HLM HLW bewiesen schriftstellerisches als auch musikalisches Talent: Bernadette Gerstl, Rahela Balan, Nejla Omerovic, Valentina Seitner, Anna-Lena Fallmann, Maria Klein, Narisa Janko, Linda Bergmaier, Vanessa Vyhnalek, Sabine Hardegger und Verena Gegendorfer-Falb (von links).

it musikalischer Umrahmung wurden die Siegertexte eines schulweiten Schreibwettbewerbes der HLM HLW präsentiert. Aus Anlass der „Österreich liest“-Woche fand am 17. Oktober eine Lesung der Siegertexte eines schulweiten Schreibwettbewerbes mit musikalischer Umrahmung für alle Schülerinnen und Schüler der HLM HLW Krems statt.„Bewusstsein für einen verantwortlichen Umgang mit uns und unserem Planeten zu schaffen, ist heute ein wichtiger Teil der kulturellen Bildung“, sind Schulbibliothekarin Bernadette Gerstl und Verena Gegendorfer-Falb, die Initiatorinnen, überzeugt. headtopics.com

Nachhaltigkeitspreis für HLW HornDen ausgezeichneten zweiten Platz belegte die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Horn mit ihrem Projekt betreffend Ökosystemleistungen. Weiterlesen ⮕

Bezirk Krems: Der Kampf um den MüllAbfallriesen Brantner und Saubermacher ritterten in nie dagewesenem Wettbewerb um Entsorgungshoheit im Bezirk. Weiterlesen ⮕

LICHTFEST in Krems: Licht und Mobilität im FokusDas diesjährige LICHTFEST in Krems widmet sich dem Thema Mobilität und zeigt verschiedene Installationen, die das Zusammenspiel von Licht und Mobilität erforschen. Weiterlesen ⮕

Schüler bauen Hochbeete für Caritas-WerkstattIm Rahmen der Aktion '72 Stunden ohne Kompromiss' haben Schüler des Piaristengymnasiums drei Hochbeete für die Caritas-Werkstatt in Krems gebaut. Weiterlesen ⮕

Brücke in der Heizhausstraße wurde saniertDie neue Brücke in der Heizhausstraße wurde fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben. Die Stadt investierte rund 200.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Bestatter zu Allerheiligen:„Pietät und Würde muss gegeben sein, egal um welchen Preis“Zu Allerheiligen rücken auch die steiermärkischen Bestattungsbetriebe alljährlich stärker in den Fokus. Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, etwa auch in Kapfenberg. Weiterlesen ⮕