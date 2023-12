Hito Steyerl: Eine Künstlerin zwischen Technologie und Gesellschaft

Sie legt den Finger in die Wunden der sozialen Ungleichheit, der alltäglichen Ausbeutung, des industriellen Marsches über Leichen: Dagegen bringt sie die Technologie in Anschlag, produziert giftig bunte Videos und Installationen, in denen dokumentarische und fiktionale Elemente, aber auch Pop & Politik, Trash & Art verschmelzen.

Sie nähert sich kritisch den Themen Überwachung, Kapitalismus und Antisemitismus, auch dem Verhältnis von Natur und Maschine, vor allem aber: den Möglichkeiten und Limits der audiovisuellen Grammatik. Hito Steyerl, 57, Filmemacherin und Autorin, lebt in Berlin, aber eigentlich befindet sie sich beruflich auf kaum je unterbrochener Weltreise, nimmt regelmäßig an Großausstellungen wie der Biennale in Venedig oder der Kasseler Documenta teil – und hatte allein in den letzten sieben Jahren Soloshows im Pariser Centre Pompidou, im Amsterdamer Stedelijk Museum, im Museum of Contemporary Art in Los Angeles und in den Londoner Serpentine Gallerie





