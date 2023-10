Hitler-Parolen bei Massenschlägerei in Telfs: Fünf Personen verletzt

Dabei wurden laut Polizei insgesamt fünf Personen unbestimmten Grades verletzt. Drei davon erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in die Innsbrucker Klinik gebracht werden mussten. Alle beteiligten Personen haben die österreichische Staatsbürgerschaft.

Während der Schlägerei soll eine Person mehrmals mit erhobener Hand „Heil Hitler“ und „Sieg Heil“ gerufen haben. Die Polizei erklärte, dass entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft erstattet würden. Im Einsatz befanden sich sieben Polizeistreifen, drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

