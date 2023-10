Historischer Roman :„Das ,Gottesplagenbild‘ fasziniert mich immer schon“

Der alte Kaiser Friedrich III. sinkt langsam und mühsam auf seine Knie, faltet seine Hände zum Gebet. Vor ihm wurde gerade ein Fresko am Grazer Dom enthüllt, das verstümmelte Menschen, brennende Häuser, riesige Heuschrecken und zahlreiche Särge zeigt. Das „Gottesplagenbild“.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Bürgerbeteiligung in St. Peter: Visionen für das Ortszentrum der ZukunftÜber 60 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Zentrums.Reise in St. Peter teil, um Ideen und Visionen für das Ortszentrum zu präsentieren und zu diskutieren. Bürgermeister Johannes Heuras freut sich über die positive Resonanz. Weiterlesen ⮕

Orgelfest 2023: Das vierte und letzte Konzert in der evangelischen KircheDas vierte und letzte Konzert des Orgelfestes 2023 fand in der evangelischen Kirche statt. Die Interpreten präsentierten neue und zeitgenössische Werke der Orgelliteratur. Das Programm wurde von den Besuchern sehr goutiert und mit viel Beifall bedacht. Weiterlesen ⮕

Das größte Spital in Gaza als Kommando- und Kontrollzentrum genutztDas israelische Militär behauptet, dass die Hamas das größte Spital in Gaza als Kommando- und Kontrollzentrum nutzt. Es gibt angeblich Tunnel von außerhalb und einen Eingang innerhalb des Krankenhauses. Die Hamas bestreitet die Vorwürfe. Weiterlesen ⮕

Wilma Molnar: Das mysteriöse Dienstmädchen mit telekinetischen KräftenDie Ö1-Wissenschaftsjournalistin Irmi Wutscher forscht nach dem Dienstmädchen Wilma Molnar, dem übersinnliche Kräfte zugeschrieben wurden. Gemeinsam mit Kollegen versucht sie herauszufinden, wer Molnar war und ob ihre telekinetischen Kräfte glaubwürdig sind. Weiterlesen ⮕

Asterix und Obelix: Die weiße Iris - Ein Wohlfühlphilosoph bedroht das gallische DorfDie römischen Legionäre verlieren ihre Kampfmoral und das Belagern des gallischen Dorfes wird zur Belastung. Cäsar schickt einen Wohlfühlphilosophen, um die Gallier zu brechen. Doch die Unbeugsamen lassen sich nicht so leicht beeindrucken. In dem neuen Asterix-Band 'Die weiße Iris' wird die Geschichte mit humorvollen Gags erzählt. Weiterlesen ⮕