Rund vierzig Prozent der polnischen Staatsbürger stimmten am Sonntag in Österreich für die pro-europäische KO-Partei ab. Kamil* war einer von ihnen und berichtet von seinem Wahlsonntag.Ein historischer Wahlkampf geht zu Ende. Acht Jahre lang war die rechtsnationale PiS (Prawo i Sprawiedliwosc, deutsch: Recht und Gerechtigkeit) in der Regierung und machte Politik für alle außer Ausländer, Frauen und die LGBTQI+-Community.

In Österreich erzielte die Bürgerplattform 40,97 Prozent der Stimmen, PiS allerdings nur 20,92. Klar ersichtlich ist: Die polnische Diaspora wählt linker als die türkische. Wir erinnern uns an die türkische Präsidentschaftswahlen im Mai diesen Jahres, bei der dieanders ausfiel: Hier stimmten fast 74 Prozent der Austro-Türken für Erdogan ab, während er in der Türkei nur 52,14 Prozent erreichte.

Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der von der Regierung nicht mehr kontrolliert wird, ist eines der vielen Versprechen des Parteien-Bündnisses KO. Das Bündnis will außerdem die Abtreibungsrestriktionen lockern, den Streit mit der EU beenden und die Justizreform, bei der die Unabhängigkeit von Richtern eingeschränkt wurde, rückgängig machen. headtopics.com

