Historische Geschichte:Vor 90 Jahren starb einer der bekanntesten Priesterkomponisten

Einer der bekanntesten Priesterkomponisten und Verfasser vieler bekannter Kirchenmusikwerke, Anton Faist aus Stang bei Riegersburg, ist vor 90 Jahren verstorben. An sein Leben rund um Riegersburg erinnern noch eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus und an der Kirchenmauer, die schöne Grabstätte im Friedhof und vor allem das umfangreiche Druckwerk seiner Kompositionen.

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Heute vor 100 Jahren: Paris amerikanisiert sichDer Pfarrer sprach vom Opfertod der beiden, von ihrem Grab, das jahrelang verfemt gewesen und nun wieder ein nationaler Wallfahrtsort geworden sei. Weiterlesen ⮕

Attentat auf Bürgermeister:Vor 20 Jahren rettete ihm seine Armbanduhr das LebenAm 6. November 2003 wurde Johann Straner, damals Bürgermeister von Fohnsdorf, Opfer eines Schussattentates. 20 Jahre und weitere Schicksalsschläge später haben wir ihn zum Gespräch gebeten. Weiterlesen ⮕

Heute vor 90 Jahren: Einweihung eines Grabmales für die Rathenau-AttentäterDer Pfarrer sprach vom Opfertod der beiden, von ihrem Grab, das jahrelang verfemt gewesen und nun wieder ein nationaler Wallfahrtsort geworden sei. Weiterlesen ⮕

Historische Führung auf dem StadtfriedhofDer Stadtfriedhof öffnete seine Tore für Interessierte. Bei einer Führung konnten Besucher mehr über die Geschichte von St. Pölten erfahren. Weiterlesen ⮕

Fünf Vaterunser zur Wolfs-Abwehr: Neues Buch über historische Streifzüge durch ÖsterreichSchon Kaiser Maximilian I. setzte Jäger ein, um das Land vom Wolf zu befreien. Georg Jäger aus Innsbruck hat sich historisch mit dem Wolf beschäftigt und viele Belege für seine jahrhundertelange Anwesenheit gefunden. Weiterlesen ⮕

Österreich erlebt den wärmsten Oktober in der GeschichteDer Oktober 2023 war der wärmste Oktober in der österreichischen Messgeschichte. Die Temperaturen lagen im Tiefland um 3,0 Grad über dem Durchschnitt der Klimaperiode 1991 bis 2020. Es gab auch einen Rekord an Sommertagen. Weiterlesen ⮕