Hindernisse geschickt überwunden

In Lunz fand der vorletzte Lauf zur Staatsmeisterschaft im Trail statt. Das Wetter sorgte für Top-Verhältnisse.

Zwei Tage lang war der Trailhof von Peter Enöckl in Lunz Schauplatz der AMF-Staatsmeisterschaft. Rund 120 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung, auf den neun verschiedenen Stationen ihre Geschicklichkeit mit dem Bike unter Beweis zu stellen. Bei der Open-Klasse, die die schwierigsten Hindernisse überwinden musste, war Marco Mempör an den zwei Tagen nicht zu schlagen. Er setzte sich an beiden Tagen gegen Fabio Schollar und Bernhard Walkner durch.

Auch in den Hobbyklassen führten die Wege nicht an den Lunzer Athleten vorbei. So siegte Matthias Kraus und Wolfgang Gschnaitner.

