Hilfswerk will Synergien im südlichen Waldviertel bündeln

Der neu gewählte Vorstand des Vereines „Hilfswerk südliches Waldviertel“ vorne vlnr: Erika Königsberger, Franz Engl, Michaela Hinterholzer, Friedrich Buchberger, Barbara Leonhartsberger und Edmund Binder (vorne v. l.) sowie Jürgen Fellnhofer, Irmgard Wehofer, Christian Kilnbeck, Melanie Waltinger, Karl Höfer, Susanne Nagl und Martin Leopoldinger (Mitte v. l.

us zwei mach eins - das Hilfswerk Ysper Donautal und Hilfswerk südliches Waldviertel sind bei der jüngsten Generalversammlung „fusioniert“ worden. Die beiden Vereine Hilfswerk Ysper Donautal und südliches Waldviertel mit Sitz in Hofamt Priel und Pöggstall wurden kürzlich zusammengeführt. Die Obmänner Friedrich Buchberger und Franz Engl beriefen jeweils ihren Vorstand ein und informierten über die Zusammenlegung der beiden Vereine, welche das Hilfswerk durch ihre Aktivitäten seit Jahren unterstützen. headtopics.com

Der Verein Hilfswerk „Ysper-Donautal“ wurde aufgelöst und in einer gemeinsamen Generalversammlung unter Vorsitz von Michaela Hinterholzer Präsidentin des Hilfswerkes NÖ, der Vorstand des neuen Vereines „Hilfswerk Südliches Waldviertel“ gewählt. Der Wahlvorschlag wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. Als Obmann des neu gegründeten Vereines „Hilfswerk Südliches Waldviertel“ wurde Friedrich Buchberger aus Hofamt Priel gewählt.

In ihren Grußworten dankte Michaela Hinterholzer allen Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern für den finanziellen Beitrag an die Hilfswerk Standorte und bat weiterhin um tatkräftige Unterstützung und Zusammenarbeit. Obmann Friedrich Buchberger dankte den Anwesenden für ihr Vertrauen und präsentierte den Entwurf für eine im kommenden Jahr erscheinende Broschüre. headtopics.com

