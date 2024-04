Hilfsorganisationen stoppen Einsatz im Gazastreifen nach tödlichem Vorfall

📆 03.04.2024 16:45:00

Nach einem Luftschlag des israelischen Militärs im Gazastreifen, bei dem sieben Mitarbeiter von World Central Kitchen (WCK) getötet wurden, pausieren oder stoppen immer mehr Hilfsorganisationen ihren Einsatz in der Region. Dies erhöht den Druck auf Israel und sein Vorgehen in der Region. Die Organisation WCK will ihren Einsatz sofort stoppen und bald Entscheidungen über die Zukunft ihrer Arbeit treffen. Auch andere Hilfsorganisationen haben aus Sicherheitsgründen vorerst ihre Tätigkeit im Gazastreifen eingestellt oder evaluieren die Situation.

