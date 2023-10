HIER tut Putins Armee jetzt alles für einen Sieg

Er berichtet, die russische Armee würde mit Rotation ihrer Reserve die hier laufende eigene Offensive trotz schlimmer Verluste fortsetzen.LIBKOS / AP / picturedesk.comIMAGO/ABACAPRESSdie Situation hat sich verschärft

". Besonders im Norden würden die Russen entlang des dortigen Bahndammes vorrücken, um ein Aufmarschgebiet für einen weiteren Vorstoß in Richtung Stepowe-Berdytschi und des großen Kokswerkes der Stadt zu sichern.Eine mögliche russische Eroberung des riesigen Industriekomplexes sei eine"sehr ernste Bedrohung, die maximale Aufmerksamkeit erfordert".

Auch im Süden Awdijiwka drängen die Russen weiter vor. Damit versuchen die Kreml-Truppen, die Stadt wie schon Bachmut zuvor in einer Zangenbewegung zu umschließen. Das ist schon fast gelungen. Der ukrainische Nachschubkorridor soll auf eine Breite von sechs bis acht Kilometer zusammengeschrumpft sein.Awdijiwka liegt in unmittelbarer Nähe zur Regionalhauptstadt Donezk und damit seit 2014 an der Front bzw. der"Kontaktlinie". headtopics.com

Der ukrainische Journalist sieht hier aber trotz der prekären Lage eine gute Chance auf einen Sieg seiner Landsleute. Die taktische Lage in Awdijiwka sei"vorteilhaft" um angreifende Russen-Verbände aufzureiben, dafür brauche es aber frische, gut ausgebildete Soldaten vor Ort.

Butussow:"Die Lage in Awdijiwka eskaliert und hier findet eine Schlacht statt, in die der Feind seine Hauptkräfte wirft. Eine Schlacht, die wird durchaus gewinnen können, wenn wir unsere Streitkräfte zu konzentrieren. Dies erfordert jedoch schnelles, rechtzeitiges und systematisches Handeln, nicht nur Worte und Wünsche."Wolodimir SelenskiWolodimir Selenski headtopics.com

