Balazs Szekelyhidi, der Chefkoch von Viva La Mamma und Angelo Hamed, der stellvertretende Serviceleiter (re.) mit der neuen GanslpizzaNun gibt es bei der Wiener Gastronomen-Familie Huth wieder einen neuen Hit im Menü! Dabei handle es sich, so die Restaurantbetreiber, um eine"sensationelle Kreation: Die Ganslpizza ist eine Geschmackskomposition, die Feinschmecker begeistern wird." Bis 21. November steht die Ganslpizza zum Preis von 19.

Bei der Pizzakreation wird italienische Pizzatradition mit österreichischer Ganslkultur vereint. Es treffen sich die klassischen Geschmacksnoten beider Welten. Das spannende Gericht gibt es aber nur für kurze Zeit.Pizzakreation trifft österreichische Gansltradition

Eine Cremesoße aus Rotkraut – Rotkraut, ein Muss, das jedem traditionellen Ganslessen zugrunde liegt, wird in dieser Pizzakreation mit Panna kombiniert. Der Panna Käse ist ein italienischer Frischkäse und sorgt für eine cremige Textur. headtopics.com

Dazu gibt es fische Feigen."Eine Hommage an den italienischen Herbst". Und dann kommt die Hauptsache auf die Pizza: Die geräucherte Gans, dazu Bratensaft und Rucola zur geschmacklichen Abrundung."Die Ganslpizza ist ein kulinarisches Abenteuer, das man unbedingt probieren muss. Mit dieser Kreation vereinen wir italienische Raffinesse und österreichische Tradition auf einzigartige Weise", sagt Balazs Szekelyhidi der Chefkoch von Viva La Mamma.

"Es ist ein Gericht, das unsere Gäste nicht nur mit seinem Geschmack, sondern auch mit seiner Einzigartigkeit begeistern wird", so der Chefkoch des Restaurants am Wiener Karl Lueger Platz in der Innenstadt. headtopics.com

