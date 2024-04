Hier gibt es das knusprigste Schnitzel Österreichs

Die jährlich empfohlene Fleischmenge ist bereits am 7. April erreicht. Österreichs Fleischkonsum sei fast doppelt so hoch, wie der weltweite Verbrauch.- und haben damit bereits am 7. April die für das ganze Jahr empfohlene Menge verspeist, machte"Vier Pfoten" am Donnerstag auf den entsprechenden"Meat Exhaustion Day" aufmerksam."Fast vier Mal soviel Fleisch wie empfohlen - das ist alarmierend", betonte Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. In Deutschland ist es erst am 21. April so weit, in der Schweiz am 6. Mai. Basis für die Berechnung ist die so genannte"Planetary Health Diet", ein wissenschaftlich fundierter Speiseplan, der von der EAT-Lancet Kommission erarbeitet wurde. Dieser berücksichtigt die Auswirkungen der Ernährung sowohl auf das Klima als auch auf die menschliche Gesundheit."Weltweit werden jährlich unglaubliche 83,3 Milliarden Nutztiere geschlachtet

Schnitzel, Österreich, Fleischkonsum, Nutztiere, Ernährung