Rupert Klieber lehrt Kirchengeschichte an der Universität Wien, forscht auf unterschiedlichen Gebieten und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In Hollabrunn nimmt er sich der historischen Hexenprozesse an.

u wenig Abwechslung in der Themenauswahl kann man den Hollabrunner Vorlesungen wirklich nicht vorwerfen. War es zum heurigen Saisonauftakt der Wald, der im Mittelpunkt stand, so werden es am 9. November im Festsaal des Erzbischöflichen Seminars die historischen Hexenprozesse sein. headtopics.com

Die Hexenjagd hat als Begriff nach fast 300 Jahren wieder Hochkonjunktur. Sehr oft ist in letzter Zeit von medialen Hexenjagden oder jenen in sozialen Foren zu lesen. Der Begriff führt zurück in die Zeit der Hexenprozesse, die zwischen dem 16. Jahrhundert und 1750 stattgefunden haben. Die ersten Belege für den deutschen Begriff „Hexe“ im Kontext gerichtlicher Verfolgung finden sich in den „Frevelbüchern“ der schweizerischen Stadt Schaffhausen aus dem späten 14.

Bei seiner Herangehensweise an die Hollabrunner Vorlesung verwendet Klieber einen Begriff, der ebenfalls hellhörig macht: „Verschwörungstheorie“. Dem Publikum will er die Formen und Folgen erklären, indem er diese historisch analysiert und dadurch den Blick für bleibend aktuelle Aspekte des angesprochenen Themas schärft. headtopics.com

Auch diesmal werden die Veranstalter Christian Kasper und Jürgen Steinmair im Anschluss an den Vortrag für ein geselliges Beisammensein sorgen - und damit für regen Gedankenaustausch.

