Heute vor 90 Jahren: Schwere Zusammenstöße in Jerusalem

Im Laufe des gestrigen Tages kam es an verschiedenen Stellen der Stadt Jerusalem zu schweren Zusammenstößen. Am Vormittag mußte bereits die Polizei in der Altstadt beim jüdischen Viertel von der Wafe Gebrauch machen, wobei es zwei Tote und fünfzehn Verwundete gab. In den Abendstunden versuchten schreiende Araberhaufen den um das jüdische Viertel gezogenen englischen Polizeikordon zu durchbrechen.

Die Demonstrationen hatten den ganzen Tag hindurch angedauert. In der Hauptstraße zerstreute die Polizei eine arabische Menschenmenge, die die Juden gezwungen hatte, ihre Geschäfte zu schließen. Auch ein Engländer war genötigt worden, sein Geschäft zu schließen. Auch beim Damaskustor und beim Jaffator kam es zu Zusammenstößen zwischen Arabern und Polizei. Verschleierte arabische Frauen feuerten die Demonstranten durch Zurufe von den Dächern an.

Der arabische Generalstreik dauert an. Der britische Oberkommissär erklärt die Befürchtungen, die Juden würden in Palästina die Oberhand bekommen, unbegründet. Die Herrschaft liege in seiner Hand. Bezüglich der Selbstverwaltung halte er an der Einsetzung eines gesetzgebenden Rates nach Durchführung der Kommunalwahlen fest. headtopics.com

Nach den gestrigen Unruhen haben die Behörden aus den britischen Beamten und aus ansässigen englischen Bürgern eine besondere Truppe zusammengestellt, die in Polizeiuniform eingekleidet und mit Waffen versehen wurde. Seit gestern abend sind alle Eingänge zur Altstadt von Jerusalem durch Truppen abgesperrt.

Der italienische Dampfer “Martha Washington”, der heute mit tausend jüdischen Einwanderern an Bord in Haifa eintreffen sollte, hat vom britischen Oberkommissär die Weisung erhalten, nach Cyprus weiterzufahren und dort mehrere Tage abzuwarten, um die Araber nicht gerade jetzt noch weiter aufzuregen.Ein Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. headtopics.com

